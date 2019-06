Bonte furieus nadat tien transmigranten opgepakt worden op snelwegparking Peutie: “Tien maanden na beloftes over betere beveiliging is Vlaamse regering er nog niet in geslaagd om een deftige omheining te voorzien” Dimitri Berlanger

26 juni 2019

18u11 0 Vilvoorde Op de snelwegparking van Peutie langs de E19 zijn gisteren een tiental transmigranten opgepakt. Ze zaten verscholen in een vrachtwagen die van de Antwerpse haven kwam en wilden in een andere camion springen die hen richting Verenigd Koninkrijk bracht. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) is razend. “Het is voor het eerst dat dit gebeurt in Peutie. Ik had nochtans voorspeld dat het probleem zich zou verplaatsen. Tien maanden na de beloftes van de regering om ook voor een betere beveiliging van deze parking te zorgen is er nog altijd niets gebeurd.”

Maandagmorgen rond 7.30 uur zijn een tiental transmigranten opgepakt op de snelwegparking van Peutie. Ze zaten als verstekeling in een vrachtwagen die van de Antwerpse haven kwam en wilden ‘overstappen’ in een andere trailer in de hoop dat ze uiteindelijk in het Verenigd Koninkrijk zouden geraken. Een aantal van hen werd voorlopig opgesloten in een gesloten opvangcentrum. Twee vluchtelingen kregen al het bevel om het grondgebied te verlaten.

Burgemeester Hans Bonte is niet te spreken over de gang van zaken. “Dit is exact wat ik voorspeld had: een betere beveiliging van de andere snelwegparkings, zonder dat ze allemaal aangepakt worden, heeft tot gevolg dat het moeilijke probleem zich enkel maar verplaatst. Sinds die controles langs de E40 begonnen zijn, merken we dat de parking langs de E19 in Peutie elke nacht afgeladen vol staat met vrachtwagens. Sommige chauffeurs blijven er soms dagenlang staan. Daardoor wordt het parkeerterrein omgetoverd tot een grote vuilnisbelt. Het zwerfvuil is er langer niet meer te overzien.”

Volgens Bonte heeft hij in maart 2018 al aan de alarmbel getrokken over de toestand in Peutie. “In september zijn er dan nieuwe beloftes gekomen vanwege minister Jambon en Weyts maar tien maanden later is zelfs de omheining nog altijd niet hersteld.” Die is op sommige plaatsen stuk geknipt of ligt helemaal plat. Zo geraak je vlot via die Grensstraat naar de snelwegparking.

“Mijn vrees dat de parking een nieuwe hotspot voor transmigranten zou worden, komt gewoon uit”, vervolgt Bonte. “Peutie is nu een echte camionparking geworden zonder afsluiting, noch langs de kant van Peutie, noch langs de kant van Steenokkerzeel. Op die manier rol je de rode loper uit voor allerlei onfrisse praktijken. Op tien maanden tijd slaagt de Vlaamse overheid er niet in om een platliggende omheining te vervangen door een stevige nieuwe. Daarnaast was er ook cameratoezicht beloofd wat moet bijdragen tot het proper houden van de site. Niets van dat alles. Er is dan ook nauwelijks controle.”

De situatie wordt stilaan onhoudbaar en Bonte sluit niet uit dat hij de parking uiteindelijk zal sluiten. “Ik zal mij daartoe verplicht zien als er geen duidelijk engagement en timing komt van de Vlaamse overheid voor de snelle realisatie van de gemaakte afspraken. Feit is dat we dit fenomeen met de lokale politie niet aankunnen aangezien dit per definitie ‘s nachts en verdoken gebeurt.”

Minister Ben Weyts (N-VA), die ook bevoegd is voor de infrastructuur langs de snelwegen, laat via zijn woordvoerder weten dat de beloofde werken aan de snelwegparking van Peutie wel degelijk gegund zijn. “Op 19 augustus start de plaatsing van het nieuwe hekwerk.”