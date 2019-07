Bonte countert kritiek op ontbrekende leeuwenvlaggen op officiële gebouwen: “N-VA zou beter naar zichzelf kijken op deze Vlaamse feestdag” Dimitri Berlanger

18u37 8 Vilvoorde De Vilvoordse N-VA is verontwaardigd over het ontbreken van Vlaamse leeuwenvlaggen op officiële gebouwen op deze 11ste juli. Volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) is er van een politiek statement echter geen sprake. “We zoeken nog een plek voor de vlaggenmasten aan het stadhuis na de heraanleg van de Grote Markt. N-VA zou beter naar zichzelf kijken op deze Vlaamse feestdag”, sneert hij.

“Het is opvallend: noch aan het stadhuis, het administratief centrum of CC Het Bolwerk hangt de Vlaamse vlag uit in Vilvoorde op onze Vlaamse feestdag”, stelt lokaal N-VA-voorzitter Dries Verhaeghe. “Dit is nochtans verplicht. Nog los van dat gegeven, geeft het stadsbestuur hiermee het signaal dat ze geen moer geeft om de Vlaamse identiteit van onze Zennestad. Wij betreuren dit met N-VA Vilvoorde uitdrukkelijk en zullen het stadsbestuur hierover ondervragen de eerstkomende gemeenteraad. Deze schande kan niet zomaar passeren.’”

“Het heeft te maken met de heraanleg van de Grote Markt”, repliceert Hans Bonte. “De vlaggenmasten die er vroeger stonden werden niet hernomen in het ontwerp. We zijn nu aan het uitzoeken waar ze zouden kunnen komen. De vraag is ook gesteld om ze aan het stadhuis zelf te bevestigen maar dat blijkt moeilijk omwille van het feit dat het om een beschermd gebouw gaat. De zoektocht naar een geschikte plek is dus nog volop bezig.”

“Er is dus zeker geen beslissing geweest om de Vlaamse feestdag te ‘boycotten’ op een of andere manier. Ik denk trouwens dat N-VA op deze dag weinig lessen te geven heeft”, verwijst Bonte naar het ontslag van Kris Van Dijck als voorzitter van het Vlaams Parlement. “We hebben overigens net een zeer geslaagde editie van ‘Vlaanderen Zingt’ achter de rug in Houtem en dat lijkt mij de beste manier om de Vlaamse Feestdag te vieren.”