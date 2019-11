Bolwerkstraat week lang afgesloten voor verkeer RDK

03 november 2019

De Bolwerkstraat in Vilvoorde wordt van maandag 4 tot en met vrijdag 8 november afgesloten omdat Telenet er werken moet uitvoeren. Het verkeer dat van de Leuvensestraat richting de Olmstraat wil, moet een omleiding volgen via de Leuvensestraat, Nijverheidsstraat, Eikstraat en Olmstraat. Het verkeer dat in de andere richting wil, volgt de omleiding via de Bolwerkstraat, Campionlei en Leuvensestraat.