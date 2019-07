Boerenmarkt met proeverij op Asiat-site moet Vilvoordenaars korte keten laten ontdekken DBS

25 juli 2019

19u15 0 Vilvoorde Vzw The Hedge organiseert in het weekend van 2,3 en 4 augustus een boerenmarkt met proeverij op de Asiat-site. “Je kan er de korte keten ontdekken en ter plaatse lekker rundsvlees en kip op de barbecue of varken aan het spit eten met vlees recht van bij de boer”, klinkt het enthousiast.

Daarbij hoort ook een echte boerenmarkt met vele kraampjes zodat je de lekkere producten die je kan proeven ook meteen vers mee naar huis kan nemen. Vlees, groenten, zuivelproducten, zoete potjes, honing, dessertjes: je vindt het er allemaal. Er wordt ook een pop-upbar voorzien vol verfrissende mocktails, cocktails, speciale bieren en dranken uit Oxfam Wereldwinkel Vilvoorde.

“Een directe aankoop van de boer van alle producten van appel tot zuivel is momenteel niet beschikbaar in Vilvoorde. Mede om op die vraag in te gaan, maar vooral omdat we zelf de korte keten willen steunen en promoten, organiseren we deze proeverij”, zegt voorzitter Daniella Kegels van vzw The Hedge. Een vleugje muziek en kinderanimatie zullen zeker niet ontbreken. Wie wil eten, kan best inschrijven via www.thehedge.be

The Hedge, een vzw die zich als doel stelt ‘gevarieerde activiteiten te organiseren zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en dichter bij de natuur komen’, kijkt ook al verder. “We hopen in de nabije toekomst een educatieve stadsboerderij op te richten, een verkooppunt in ‘de korte keten’ in Vilvoorde op te starten en een groene ontmoetingsplek voor vele organisaties uit te bouwen op de Asiat site. We zouden het fijn vinden als de stad Vilvoorde de initiatieven van deze zomer verder zal ondersteunen en de mogelijkheid geven om hen verder te laten groeien.”