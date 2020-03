Bloemenzaak Orchis en de AGORA-groep delen bloemen uit: “Warmte brengen aan ouderen en zieken is mooi gebaar” Margo Koekoekx

18 maart 2020

19u51 0 Vilvoorde Ook de laatste handelszaken moeten de deuren sluiten wegens de coronamaatregelen. Hierdoor bedacht Maria De Witte van de Vilvoordse winkel Bloemen Orchis samen met AGORA-groep, haar groothandel in snijbloemen, om de bloemenvoorraad te schenken aan de Vilvoordse Woonzorgcentra en het AZ Jan Portaels.

“We gaan allemaal samen door bijzonder moeilijke tijden”, steekt Maria De Witte van wal. “We hopen dat we met de bloemen toch even een hart onder de riem kunnen steken van onze ouders en grootouders die nu in isolement zitten in de woonzorgcentra en aan de patiënten die in ons Vilvoordse Ziekenhuis verzorgd worden.”

Waarschijnlijk gaan ze zelfs twee dagen nodig hebben om de klus te klaren. “We mogen morgen vroeg zoveel bloemen als we willen afhalen in Brussel. Voor de leveranciers en de verkooppunten is de situatie een ramp. Bloementelers hebben het al zo moeilijk en dan komt dit er nog eens bij. Maar gezondheid gaat voor”, zegt Maria vastberaden. “Het is meteen ook een symbolisch teken van steun aan de mensen die vandaag met hart en ziel in de zorgsector elke minuut van elke dag het beste van zichzelf geven, onbaatzuchtig en voor ons allemaal.”

Schepen voor Economie en Wijkcontracten Didier Cortois reageert met veel dankbaarheid op het initiatief: “Ik ben de afgelopen uren en dagen extra fier op onze lokale handelaars. Niet alleen volgen ze allemaal zonder morren de maatregelen op, ook vandaag nog bij de aanscherping van de regels zien we een grote golf aan bereidwilligheid tot meewerken.”

