Bloemenweide in jouw buurt? De twaalf nieuwe plekken zijn gekend Margo Koekoekx

18 mei 2020

18u16 0 Vilvoorde Twaalf nieuwe bloemenweiden in de Zennestad. Schepen voor milieu en natuur Barbara de Bakker (Groen) en schepen voor openbare werken Katrien Vaes (Open Vld), sloegen de handen in elkaar om in elke wijk van Vilvoorde minstens één wilde bloemenweide aan te leggen. “We willen weer meer biodiversiteit in onze stad”, klinkt het bij de dames. Ze kregen voor een aantal weiden ondersteuning van het Agentschap Natuur en Bos.

Er werden al een paar bermen en velden ingezaaid, daar komen er binnenkort nog enkelen bij. Tegen de zomer moeten ze allemaal in bloei staan. Ze gebruiken een mix van granen en bloemen om zo veel mogelijk dieren naar heet stukje groen te trekken. Zowel vogels als insecten en kleine dieren zullen hun gading vinden.

Hier spotten

De plekken zijn in Koningslo: aan het speeltuintje in de Berkendallaan en aan de Carrefour. Op het Kassei: aan de Poststraat ter hoogte van de Albert I-laan en aan het Millenniumpark. In Houtem: in de Kluitingstraat en aan de ingang van Houtembos aan de Derdeschoofstraat. Te Peutie: in de Rollewagenstraat aan de fietsersbrug. Op het Faubourg: op het -toepasselijk- Bloemenplein. Op de centrale begraafplaats, aan het Kanaalpark voor Ter Linde park Rolleveld, in het Cargillpark en tussen De Kruitfabriek en ’t Sas.