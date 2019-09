Blauwalgen gaan nog steeds hun gangetje Margo Koekoekx

11 september 2019

15u38 0 Vilvoorde De temperaturen zijn dan misschien al wat gedaald maar dat tempert de blauwalgen blijkbaar niet. “Wanneer de temperatuur daalt gaat dat invloed hebben op de snelheid waarmee ze vermenigvuldigen. Echt volledig verdwijnen gaan ze niet doen”, verklaart Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg nv.

Bijgevolg blijft het verbod op captatie en recreatie gelden op het zeekanaal Brussel-Schelde in Vilvoorde. Normaal gaat de hoeveelheid blauwalgen in de winter sterk verminderen en komt daar dus verandering in. “Helemaal weg zijn ze nooit. Er blijven altijd wel resten achter in dieper gelegen lagen. Ze gaan volgend jaar dus ook opnieuw een groei kennen”, aldus Liliane. Blauwalgen zijn iets heel normaals en ze zijn er elk jaar. Wat natuurlijk niet wegneemt dat ze giftig zijn. De afgelopen twee zomers kende de blauwalg een sterke groei door verschillende factoren waaronder hitte en droogte. Vooral stilstaand water is een ideale groeiplek voor de algen.