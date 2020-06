Blauwalgen en politie houden zwemmers uit kanaal Margo Koekoekx

25 juni 2020

11u31 0 Vilvoorde Overal gaan mensen op zoek naar dolle waterpret nu de hitte de kop op steekt. In Vilvoorde heeft de brandweer echter nog geen mensen uit het water moeten plukken. “Gelukkig!” benadrukt adjudant bij de brandweer Patrick Van Doren.

Sinds enkele jaren is de steiger aan de Canal een populaire zwemspot. Daar waar dat uiteraard verboden is. De bewoners van de naastgelegen appartementsgebouwen moeten geregeld bellen naar de brandweer voor zwemmers die na het plonzen niet mee rop de kant geraken. Nu blijft het gelukkig uit. “Dat is dankzij de strenge controle van de politie. Zij weten dat dit een wederkerend probleem is en spelen daar pro actief op in door heel vaak controle uit te voeren. Hout vast houden want het is natuurlijk nog maar het begin van een warme periode”, klinkt het bij Van Doren.

Ook de blauwalg die nu al in het insteekdok aanwezig is houdt zwemmers op de kant. Bij aanraking van blauwalgen kunnen irritaties aan ogen en huid optreden. Krijg je als zwemmer per ongeluk wat blauwalgen binnen, dan kunnen klachten als hoofdpijn, maag- en darmproblemen of zelfs ergere problemen de kop op steken.