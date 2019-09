Bevrijdingscolonne opgewacht door Vilvoordenaars die er destijds bij waren: “De vreugde was enorm” Dimitri Berlanger

05 september 2019

16u05 0 Vilvoorde De passage van de colonne naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding is ook in de Zennestad niet onopgemerkt voorbijgegaan. De 500 meter lange sliert bestaande uit zo’n 50 militaire voertuigen hield een uur lang halt op onder meer de Nowélei. Jong en oud was van de partij om hen te verwelkomen. Schoolkinderen, maar ook inwoners die de bevrijding als kind zelf nog hebben meegemaakt.

Een uur lang vielen de indrukwekkende pantserwagens, jeeps en ander militair materieel te bewonderen in het centrum. Daarbij ook voertuigen die in de Tweede Wereldoorlog nog dienst deden. Enkel de Sherman-tanks ontbraken, omdat de wegen zich er niet toe leenden.

Er kwamen ook heel wat Vilvoordse schoolkinderen kijken. Zij mochten de voertuigen vanbinnen ontdekken en vaststellen dat die wel héél krap zitten. Sommigen mochten ook eens een obus vasthouden.

De bevrijding van Vilvoorde gebeurde in ijltempo. Op de avond van 3 september hadden de geallieerden Brussel ingenomen en in de loop van 4 september stonden ze al in Antwerpen. “De Britten, met bijstand van de Belgische brigade Piron, raasden met hun tanks in volle vaart door Vilvoorde”, vertelt een expert. “Er was heel weinig weerstand. Die werd pas terug groter toen ze Antwerpen naderden.”

Roger Smets (83) maakte het vanop de eerste rij mee als achtjarige. “Wij woonden in de omgeving van Domein Drie Fonteinen. De SS was daar gestationeerd. Ik herinner me dat zij zich net uit de voeten hadden gemaakt voor de geallieerden eraan kwamen. Ik ben toen naar het centrum gekomen. Daar stonden de mensen rijen dik om de bevrijders te verwelkomen. Er was nauwelijks doorkomen aan. De vreugde was enorm. Snel daarna begonnen echter de represailles van de Witte Brigade tegen diegene die met de Duitsers hadden ‘meegedaan’. Vanaf toen was er vooral enorme chaos, herinner ik mij. Deze colonne is alleszins een mooi eerbetoon.”