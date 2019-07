Bevrijdingscolonne met 70 pantservoertuigen herdenkt einde WOII DBS

15 juli 2019

16u45 0 Vilvoorde Spektakel begin september in Vilvoorde. Dan houdt een colonne bestaande uit zowat 70 pantservoertuigen in het kader van de herdenking van het einde van WOII ook halt in de Zennestad. De voertuigen zijn een uur lang te bewonderen op de Nowélei.

Tussen 8 mei 2019 en 8 mei 2020 wordt de bevrijding van België en het einde van de Tweede Wereldoorlog officieel herdacht. Alle bestuursniveaus werken samen aan een herdenkingsprogramma, gecoördineerd door het War Heritage Institute. Samen zorgen ze ervoor dat de gebeurtenissen van 75 jaar geleden nooit vergeten worden.

Tussen 31 augustus en 13 september zal de ‘Bevrijdingscolonne Noord’ van Mons naar Leopoldsburg trekken. Het wordt een unieke evocatie met een 70-tal voertuigen. Zowel historische voertuigen (onder meer een Sherman uit de collectie van het War Heritage Institute) als moderne voertuigen van de Landcomponent van Defensie zijn van de partij.

Op donderdag 5 september verplaatst de colonne van 700 meter lang zich van Brussel naar Breendonk en houdt kort halt in Vilvoorde. Om 10 uur komen de voertuigen in Vilvoorde aan en houden ze gedurende 1 uur een korte stop op de Nowélei tussen de Rooseveltlaan en het Heldenplein. Iedereen kan op dat moment de 70 historische oorlogsvoertuigen komen bekijken of zich langs de Nowélei en Hendrik I-lei opstellen richting Mechelen om de hele koconne te zien passeren bij vertrek om 11 uur.

Meer info over al de festiviteiten vind je terug op www.belgiumremembers44-45.be/nl/