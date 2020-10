Bestuurder van auto die in kanaal reed in de cel voor onopzettelijke doodslag: man had te veel gedronken Stephanie Romans

04 oktober 2020

19u03 14 Vilvoorde De bestuurder (35) die zaterdagavond met twee passagiers in het kanaal reed, zit in de cel voor onopzettelijke doodslag. De man legde na het ongeval een positieve ademtest af. Zijn passagiers raakten niet zelfstandig uit het wrak. De bestuurder (35) die zaterdagavond met twee passagiers in het kanaal reed, zit in de cel voor onopzettelijke doodslag. De man legde na het ongeval een positieve ademtest af. Zijn passagiers raakten niet zelfstandig uit het wrak. Een vrouw (32) stierf en een 34-jarige man vecht in het ziekenhuis voor zijn leven.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Zaterdagvond omstreeks 22.30 uur is een voertuig met drie Brusselaars met de Poolse nationaliteit in het kanaal gereden ter hoogte van de Houtkaai in Vilvoorde. De 35-jarige bestuurder kon op eigen kracht uit het voertuig geraken, de twee andere inzittenden werden door de hulpdiensten uit het voertuig gehaald. Voor één van de twee passagiers, een 32-jarige vrouw, kwam alle hulp te laat. De andere passagier, een 34-jarige man, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd.

“De ademtest van de bestuurder bleek na het ongeval positief”, zegt persmagistraat Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en hij wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel wegens onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen, in het kader van een verkeersongeval.”

De man riskeert in theorie een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een geldboete tot 10.000 euro. Daarnaast riskeert hij bijkomend nog een straf voor onopzettelijke slagen en verwondingen in het kader van een verkeersongeval. De wet voorziet daarvoor celstraffen van acht dagen tot een jaar en een geldboete tussen de 40 en de 8000 euro.