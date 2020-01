Bestuurder knalt tegen drie geparkeerde wagens SHVM

20 januari 2020

In de Mergelputstraat in Vilvoorde is maandagochtend om 6.30 uur een bestuurder lichtgewond geraakt aan het been nadat hij met zijn bestelwagen tegen drie geparkeerde wagens knalde. De brandweer kwam ter plaatse om de man uit zijn wagen te halen. Hij werd vervolgens ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens politiewoordvoerster Catherine Bodet zou de oorzaak van het ongeval te wijten zijn aan een foute manipulatie, waardoor de bestelwagen plots begon te rijden en uiteindelijk tegen de geparkeerde wagens tot stilstand kwam.