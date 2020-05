Bermbrand van 50 vierkante meter: “Code rood is van kracht, let op met sigarettenpeuken” Margo Koekoekx

29 mei 2020

18u01 0 Vilvoorde Om 15u30 ontstond een bermbrand ter hoogte van de afrit Vilvoorde-Cargo. 50m2 vegetatie stond in brand maar kon gelukkig snel geblust worden door de brandweer.



“Wat de oorzaak was weten we niet. De kans dat het een sigarettenpeuk was, is reëel”, zegt adjudant Patrick Van Doren van de brandweer in Vilvoorde. Ze rukten uit met twee signalisatiewagens, een autopomp en een tankwagen.

“We zien steeds meer kleine vegetatiebranden. De droogte speelt daar zeker een grote rol in. Sinds vandaag is het code rood. Pas dus zeker op met het weggooien van sigarettenpeuken, een barbecue onbeheerd achterlaten en dergelijke.”