Bepaal mee de toekomst van het gebied Asiat-Darse DBS

14 augustus 2019

08u24 0 Vilvoorde De toekomst van het gebied Asiat-Darse staat ter discussie op zaterdag 24 augustus. De Zomer van Asiat liet de Vilvoordenaar al proeven wat kan. Maar er is zoveel meer mogelijk.

Tussen 15 en 20 uur kan je doorlopend de verschillende scenario’s voor het gebied ontdekken. Daarnaast worden er die dag 3 participatiesessies (ca. 15 personen per sessie) georganiseerd die je vrij kan bijwonen: ze starten om 15 uur, 16.15 uur en 17.30 uur. Tijdens deze sessies zullen de ontwerpers uitleg geven over de plannen en kan je mee in discussie gaan.

Kom gerust langs met het volledige gezin. Voor de jongsten wordt er opvang en animatie voorzien zodat ouders rustig kunnen rondkijken. Aansluitend kan je (onder andere) een hapje eten op het Foodtruckfestival SMA(A)K.

Meer info over het participatieproces vind je op https://www.inspraakinvilvoorde.be/asiat-darse