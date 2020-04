Benieuwd hoe coronatest in zijn werk gaat? Dr. De Munck toont hoe het moet Komende dagen worden alle bewoners en personeelsleden bij WZC Filfurdo door hen getest op corona Margo Koekoekx

08 april 2020

15u38 0 Vilvoorde Dokter Luc De Munck demonstreert hoe zo’n coronatest nu precies in zijn werk gaat. “Het is aangeraden om op je handen te gaan zitten en stil te blijven zitten. Als je beweegt zal het alleen maar onaangenaam zijn.”



Dr. De Munck, die vaste huisdokter is bij woonzorgcentrum Filfurdo, trok samen met dokter Boulanger en stagiaire Audrey Devos naar het woonzorgcentrum. Filfurdo is één van de centra die volledig getest worden op corona. Zowel de 181 bewoners als het personeel zullen de test ondergaan. Ze demonstreren bij bewoner André hoe zo’n test in zijn werk gaat. Aangenaam is anders. “De tranen komen in mijn ogen”, zegt André na het afnemen van de test.

De test

Het flexibele staafje heeft een watje aan de top zitten. Het staafjes moet via het neusgat omhoog en vervolgens over de helling weer naar beneden richting de keelholte. Gezien op die plek slijmvlies zit voelt dit niet aangenaam aan. Vervolgens draaien ze aan het staafje zodat er voldoende slijm op het watje zit. Dit steken ze opnieuw in het kokertje waarna ze het testen op corona in een labo.

Normaal kwamen de testen woensdag aan zodat ze woensdag en donderdag zoveel mogelijk mensen konden testen. Helaas is het materiaal nog niet aangekomen waardoor ze de grote test nog even moeten uitstellen.

Stage

Audrey De Vos zit in haar tweede master en kon haar stage op gyneacologie niet afleggen door de coronacrisis. Ze werkt nu een maand lang mee om haar steentje bij te dragen. “Ze is heel gemotiveerd en wou zich absoluut inzetten. We kunnen haar zeker goed gebruiken”, aldus De Munck.

Personeelsleden besmet

Intussen werden wel personeelsleden getest waarbij ze besmetting vermoedden. Er zijn 14 personeelsleden besmet met het virus, één van hen is al weer genezen en opnieuw aan het werk sinds vorige week.

De bewoners waarvan ze weten dat ze besmet zijn met corona verblijven op eenzelfde verdiep. Ook het personeel is gebonden aan een verdiep zodat er minder besmettingsgevaar is.