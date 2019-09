Ben jij een Control Cruiser? Margo Koekoekx

17 september 2019

18u48 0 Vilvoorde Iedereen kent ze wel: brokkenpiloten, zondagsrijders, … chauffeurs die onze straten onveilig maken door hun overdreven snelheid. Ook stad Vilvoorde blijft er niet van gespaard. Maar wat met mensen die zich wél aan de snelheidslimiet houden? Hen noemen we van nu af aan ‘Control Cruisers’.

Moedig mensen in je straat aan om de snelheidslimiet te respecteren

Uit bevraging blijkt dat de meerderheid zich wel bewust aan de snelheidslimiet wil houden maar ze geven tevens ook aan regelmatig een geheugensteuntje te kunnen gebruiken. Daarom lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde de campagne ‘Word Control Cruiser’. De VDV gaat hiervoor samen met Stad Vilvoorde zo’n tweehonderd borden verspreiden. Dit bord kunnen mensen dan aan hun raam hangen en op die manier kan iedereen de Control Cruisers in de straat bedanken voor hun voorbeeldig rijgedrag. Tevens wordt zo de aandacht weer op de snelheidslimiet gevestigd. Om de campagne kracht bij te zetten gaat de lokale politie tijdens de maand oktober extra snelheidscontroles uitvoeren. Op die manier hopen ze chauffeurs positief te stimuleren in hun rijgedrag.

Interesse? Je kan de borden ophalen bij de dienst Preventie in het administratief centrum Mattenkot, Lange Molensstraat 44, tijdens de openingsuren of op afspraak via tel.: 02 255 59 96 of e-mail : niki.steylemans@vilvoorde.be.