Belgisch Kampioene zevenkamp, Noor Vidts, ging onverwachts naar het WK. Vilvoorde is trots op haar Margo Koekoekx

08 oktober 2019

16u13 0 Vilvoorde Onze eigen Noor Vidts (23) uit Vilvoorde werd 15e op het WK zevenkamp. Daar mocht ze onverwacht naartoe en dat terwijl ze eigenlijk aan het genieten was van enkele weken rust. Ze staat nu nog wat in de schaduw van haar grote voorbeeld Nafi Thiam, maar heeft al heel wat op haar palmares staan. Zo haalde ze in 2017 én 2018 goud op het Belgisch kampioenschap vijfkamp indoor en in 2019, ook goud, op het BK zevenkamp outdoor.

Hoewel Noor de laatste jaren meer in Leuven vertoeft voor haar studies is ze een geboren en getogen Vilvoordenaar. Zo kunnen we alweer fier zijn op talent van eigen bodem. “In het eerste leerjaar won ik de scholenveldloop. Toen dacht papa dat het wel een goed idee was om me in te schrijven in de atletiekclub”, vertelt Noor. Sindsdien traint ze bij de VAC (Vilvoordse atletiek club). Van haar 7e tot 18e speelde ze ook nog basket, ondermeer bij Bavi Vilvoorde, Pitzemburg Mechelen en bij Phantoms uit Boom. Ook dat ging haar goed af maar wegens haar studies en passie voor atletiek is dat in een zijstraatje geraakt.

Haar grote voorbeeld blijft toch Nafi Thiam “Ik bewonder haar mentale kracht, hoe zij onder druk zo goed kan presteren, dat is echt heel knap!” Haar eigen droom is om volgend jaar -en vijf jaar later- op de Olympische spelen aan te kunnen treden. Maar voor dat alles is het nu tijd om één à twee weken uit te rusten, daarna weer op te bouwen en in februari heeft ze haar volgende Belgisch Kampioenschap. “Ik train zo’n 7 tot 9 keer per week. Dat is dan 5 keer krachttraining in de fitness, daarna doe ik kiné-oefeningen en dan nog trainen op lopen en techniek.”

Altijd fijn in de Kruitfabriek. Wel echt jammer dat het eten daar weg is! Noor Vidts

Geub op het WK

Haar grootste fans zijn toch haar vriend, ouders, broers, zus en grootouders. “Mijn ouders zijn mee geweest naar Doha (Qatar), maar hen heb ik eigenlijk niet zo veel gezien. Zij zijn nog wat gaan doorreizen en tussen de wedstrijden zelf zat heel weinig tijd. Verder zijn we met de atleten wat gaan bezoeken, namen we voldoende rust en keken veel series. Zelf heb ik zowat alle afleveringen van Geub gezien”, vertelt Noor.

Het zag er eerst niet naar uit dat ze mee mocht, maar daar kwam toch verandering in. Het is een ervaring die ze wou opdoen en die kunnen ze haar niet meer afnemen. “Ik stond eerst 32ste op de lijst en er mochten maar 24 deelnemers meedoen van over heel de wereld. Doordat er mensen afhaakten wegens blessures of andere wedstrijden kon ik dan toch meegaan.” Amper tien dagen op voorhand wist ze dat ze mee kon. Hoewel ze maar 90% voorbereid was haalde ze toch een mooie 15e plaats. Voorbeeld Nafi haalde zilver.

Sporten én studeren

Hoewel ze regelmatig meerdere keren per dag traint, vindt ze toch nog de tijd om te studeren. Momenteel zit ze in haar eerste masterjaar bio-ingenieur. Die jaren splitst ze op omdat het anders niet te combineren valt. Daarnaast gaat ze graag op stap met haar lief en vrienden. Iets gaan drinken, een hapje eten en af en toe eens naar de cinema zijn zo haar favorietjes. “In Vilvoorde kon je me afgelopen zomer wel terugvinden op de Asiat-site en in de Kruitfabriek. In de kruitfabriek is het altijd fijn maar wel echt jammer dat het eten daar weg is!” Ook het foodtruckfestival kan haar wel plezieren. Hoe zit dat eigenlijk met het eten van onze topsportster? “Koekjes en echt vettig eten laat ik wel zo veel mogelijk links liggen. Zeker als er wedstrijden aankomen, dan wil je zo scherp mogelijk staan natuurlijk. Wekelijks frietjes eten doe ik niet, gelukkig eet ik dat niet zo super graag. Maar als er thuis een biefstuk wordt gebakken gaat dat er zeker wel in.”

Van al de disciplines in het zevenkamp zijn hordelopen en hoogspringen haar favorieten. En die kan ze naar hartelust oefenen op de nieuwe atletiekpiste. “Dat is natuurlijk één van de plekken waar je me nog het vaakst van al terugvindt.” Ze is alvast fan van de technische snufjes en de dubbele springbak en hoopt dat er opnieuw meer competities naar Vilvoorde zullen komen.