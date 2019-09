Beestenboel bij Filfurdo in het teken van dementie Margo Koekoekx

27 september 2019

21u46 5 Vilvoorde Vorige week zaterdag was het Wereld Alzheimer dag. Bij WZC Filfurdo zette ze meteen de hele week in het kader van dementie. Elke dag werd er iets speciaals georganiseerd. “Het was de eerste keer dat we deze week organiseerden maar ik denk dat het voor herhaling vatbaar is. Dat moeten we eens bespreken”, klinkt het bij Ann Verhaeren, directeur residentiële ouderenzorg.

Er werden volkspelen georganiseerd, ze kregen peuters op bezoek, deden yoga voor senioren en nog veel meer. Eén van de topactiviteiten was het bezoek van zorgboerderij Huppeldepup uit Humbeek. Je ziet de bewoners helemaal opleven in het bijzijn van de dieren.

Afsluiten deden ze met hun jaarlijks bal. Bij binnenkomst is iedereen mee aan het zingen met ‘De purperen hei’. Karina De Bosscher (56) is één van de drie dochters van Mathilda Six (89) die allen aanwezig zijn op het bal. “Ons mama is beginnen dementeren nadat papa overleed in 2011. Dat begon met het verwisselen van de dagen en wat verstrooidheid. Toen woonde ze nog zelfstandig thuis op het gelijkvloers. Onze oudste zus woonde op het verdiep erboven en op die manier was er nog voldoende toezicht. Later heeft ze twee jaar in een serviceflat verbleven in Ter Linde. Dat ging ook nog. Zo ging ze onder de middag eten in het rusthuis en ging ze daarna gewoon weer terug. Nu woont ze sinds twee jaar hier.” Hoewel Mathilda lacht en enthousiast meedoet op de muziek, is het dementeren veel erger geworden. “Nu weet ze na vijf minuten al niet meer wat ze gegeten heeft. Ze geniet wel van de momenten met ons en wij van de momenten met haar, maar het is pijnlijk dat je weet dat ze dat vergeet nadat je bent vertrokken. Het voelt alsof ik haar nu al een beetje kwijt ben.”

De zussen vinden het wel heel fijn dat er aandacht besteed wordt aan dementie. “Veel mensen weten niet precies wat dat is. Ik heb me er zelf ook in verdiept om te weten hoe we er het best mee om konden gaan. Wat je beter wel of niet zegt”, vertelt Karina.

Zowel de bewoners als het personeel worden in de bloemetjes gezet. Ambiance à volonté. De vergeet-me-nietjes staan verspreid doorheen het gebouw om de aandacht extra te vestigen op de week van dementie.