Bedwantsen zorgen voor vroegtijdige sluiting daklozenopvang Margo Koekoekx

17 maart 2020

11u50 3 Vilvoorde De daklozenopvang in Vilvoorde moest vroegtijdig sluiten en zal niet opnieuw openen. De oorzaak? Ongedierte. “Normaal sloten we op 31 maart af, maar in tijden van coronacrisis zou het bovendien onverantwoord zijn mensen daar samen te brengen. Dat geldt voor de daklozen maar ook voor onze vrijwilligers”, zegt Fatima Lamarti (Sp.a), schepen voor Sociaal Beleid en Gelijke Kansen.

Sinds maandag 9 maart is de opvang dicht. Afgelopen maandag kwam een hond ter plaatse om vast te stellen om welk soort ongedierte het precies gaat. Constatatie: het gaat om een bedwantsenplaag. “Intussen is een gespecialiseerd bedrijf bezig met het verdelgen van de wantsen. Daarna wordt alles grondig ontsmet en is er absoluut geen gevaar meer. De opvang heropenen is af te raden door het coronavirus, maar de mensen worden wel opgevolgd door het OCMW en ook bij het CAW kunnen ze terecht voor voedsel en een douche”, stelt Lamarti gerust.

Bedwantsen bijten mensen en veroorzaken jeukende rode bultjes. Om ze te bestrijden werd heel het gebouw gesloten en verhit met warme lucht tot minimum 80°C. Daarna volgt een grondige ontsmetting en worden de dode wantsen opgeruimd.