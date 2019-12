Baskettende Vedetten halen 15.000 euro op voor het goede doel MKV

01 december 2019

01u49 0 Vilvoorde Dit was het dan, hét event waar zowel spelers als toeschouwers zo naar hebben toegeleefd. De wedstrijd tussen de Vilvoordse vedetten is achter de rug. De gelegenheidsploegen namen het in een basketbalwedstrijd tegen elkaar op en zamelde daarmee geld in voor vier goede doelen. De eindstand? 45 - 42 voor de ‘Mighty ducks’ al is iedereen winnaar aan het einde van deze memorabele avond.

Het initiatief van kapper Sven Corbeel en kok Pieter Jacobs leverde een onvergetelijk moment op voor Vilvoorde. 25 mannen en 2 vrouwen gooiden alles in de strijd voor hun ploeg en voor de supporters. Die supporters telden volgens de kaartenverkoop 1.250 koppen. Samen met het sponsorgeld van 50 sponsors was dat goed voor het binnenhalen van 15.000 euro.

Het geld zal gelijk verdeeld worden onder de vier goede doelen die ze uitkozen. ‘t Vosje (een ominisportclub voor personen met een verstandelijke beperking), zorgaanbieder Homevil, de jeugdwerking van Bavi en het Sinterklaascomité.

Mascottes en cheerleaders

Zaterdagavond konden de mannen en vrouwen hun kuiten voor de laatste keer insmeren, iedereen was klaar voor de basketbalmatch van het jaar. De deuren moesten drie kwartier vroeger open door de vroege toestroom aan supporters. Eens iedereen binnen was geraakt zat de sfeer er meteen goed in. Ze konden Sergio Quisquater strikken om de ploegen voor te stellen en voorzagen twee levende mascottes en cheerleaders. Zo kwamen de dansers van ‘t vosje vooraf dansen en vulde Rheaction de verschillende breaks op met korte dansen van Hip hop tot modern en sportaërobics. Wat elegante -en minder elegante- slides later gingen de Mighty ducks met de overwinning aan de haal.

Het resultaat was een avond van samenhorigheid. Iedereen applaudisseerde voor beide ploegen, bij de ploegen zelf was zeker sprake van gezonde motivatie, van rivaliteit absoluut niet. Handelaars, verenigingen, politici, iedereen droeg zijn steentje bij of was aanwezig. “Het is wel 15 jaar geleden dan ‘den Bavi’ nog zo vol zat!”, klinkt het bij velen.

De eindstand was miniem verschillend, toch was iedereen winnaar. En zo klinkt het ook in het lied dat Jan De Neu componeerde terwijl hij buiten strijd was door blessure. “Ik ben graag met muziek bezig en had er twee weken de tijd voor”, vertelt hij enthousiast. Het lied is hieronder te beluisteren.

Wie zat bij wie

Ploeg oranje - ‘The Mighty ducks’ onderleiding van Alan Tasker: 2 Thierry Van Moer, 4 Guy Steylemans, 6 Miki ‘Mickey’ Pieders, 8 Pieter Jacobs, 10 Jan De Meue, 12 Alain Poot, 14 Joris Willems, 16 Séverine Dargent, 18 Tom Heyvaert, 20 Lars Verhaeren, 22 Gregg Branders (Hottat), 24 Jean-Pierre (JP) ‘Pie’ Goyvaerts, 26 Stephane ‘Spidi’ Brandelet, 28 Koen Petitjean, 30 Sven ‘Hix Tril’ Mariën

Ploeg zwart - ‘The Black Panthers’ met coach Luc Verryken, 1 Emilio Gonzales, 3 Viktor ‘Vic’ Leyers, 5 Hans Bonte, 7 Denis Lammes, 9 Diederik Fouquaet, 11 Sven Corbeel, 13 Soussi Moesty, 15 Christian ‘Maeske’ Maes, 17 Mike De Sutter, 19 Alain Plouvier, 21 Jo De Ro, 23 Glen Leyers, 25 Katleen ‘Tevalski’ Teval, 27 Jens Leen

Referees: Philippe Smetcoren, Jordi D’Oosterlinck en Jan Schoevaerts

Aan de tafel: Geert Bruynseels, Walter Vander Elst en Robin Ramakers