Bart en Tina moesten zaak jaar sluiten om voor hun ziek zoontje Billy (6) te zorgen, nu gaan ze opnieuw open: “Ik mistte de babbel met mijn klanten” Dimitri Berlanger

23 augustus 2019

13u59 64 Vilvoorde De klanten van café ‘t Gulden Schaap kunnen hun hartje ophalen. Na een jaar sluiting opent de zaak op 2 september opnieuw de deuren. Bart Sophie en Tina Rizzo zagen zich tot die drastische ingreep genoodzaakt nadat bij hun zoontje Billy een tumor was vastgesteld in de hersenen. Een jaar mantelzorg later zijn de zorgen nog niet voorbij, maar is de tijd wel rijp om de zaak te heropenen. “Je moet verder met je leven. Ik miste ook mijn klanten en het sociaal contact”, zegt Bart, die voortaan wel alleen achter de toog zal staan. Tina neemt de zorg voor Billy op zich.

Vorig jaar in augustus op vakantie in Italië stortte de wereld van Bart en Tina even helemaal in. “Billy begon plots te springen met de handen op het hoofd”, vertellen ze. “Hij had een bloeding gekregen en daarbij een epileptische aanval. Ik ben met hem naar de auto gelopen – hij was intussen bewusteloos – en in het ziekenhuis bleek dat hij een tumor zo groot als een aardappel in zijn hoofd had. Billy heeft meteen een operatie van zes uur ondergaan om de bloeding weg te nemen. Het was kantje-boord. De kans was groot dat we hem zouden verliezen. Zo ver is het gelukkig niet gekomen, maar we zaten echt in zak en as en bovendien dan nog in een vreemd land. Pas na drie weken hospitaal in Firenze is hij uiteindelijk overgebracht naar het UZ in Leuven.”

Mantelzorger

Een en ander bracht uiteraard grote onzekerheid met zich mee. “We wisten niet wat we moesten doen", zegt Bart. “Maar het was duidelijk dat we dit onmogelijk konden combineren met de zaak. We werkten ook zonder personeel. Ik heb even gedacht om helemaal te stoppen en te gaan werken voor een baas. Maar dat was na 25 jaar als zelfstandige misschien ook niks voor mij. Uiteindelijk hebben we beslist om gebruik te maken van het statuut van mantelzorger, wat toch voor een zekere financiële compensatie zorgt.”

Je moet verder met je leven. Je kan niet blijven wachten tot het hoofdstuk afgesloten raakt. Ik miste het ook te hard. De babbel met de mensen maar ook bezig zijn in het algemeen. Al zullen de openingsuren uiteraard ook wel afgestemd worden op de behandeling van Billy Bart Sophie

In december onderging Billy opnieuw een operatie. Daarbij werd 55% van de tumor verwijderd. “De dokter was heel positief. Maar in maart bleek dat de tumor toch terug was gegroeid. Daarop is beslist om met chemotherapie te starten. We gaan nu binnenkort op de scan zien of de behandeling aanslaat. Het beste scenario is dat de tumor stabiel blijft of zelfs krimpt. Dat wordt nog stressen. Als blijkt dat de chemo niet aanslaat zal de medicijnenmix moeten aangepast worden.”

Derde kleuterklas opnieuw

Intussen neemt ook Billy neemt opnieuw de draad op van het gewone leven. “Hij gaat zijn derde kleuterklas opnieuw doen nadat hij vorig jaar 2/3de van het schooljaar gemist heeft. De tumor heeft een invloed op slikken en spreken en zorgde ook voor verlammingsverschijnselen aan de rechterkant van zijn lichaam. Daarvoor volgt hij nu nog kine. Maar hij recupereert goed. We hopen dat het allemaal minstens stabiel wordt stilaan.”

Vanaf 2 september heropent Bart de deuren in café ‘t Gulden Schaap, de zaak waar hij op 11 november 1994 startte. “Waar het vroeger een taverne was waar je ook snacks kon krijgen zal het nu vooral café zijn. Ik ben er klaar voor. We zijn nu meer dan een jaar bezig aan de behandeling. Je moet verder met je leven. Je kan niet blijven wachten tot het hoofdstuk afgesloten raakt. Ik miste het ook te hard. De babbel met de mensen maar ook bezig zijn in het algemeen. Al zullen de openingsuren uiteraard ook wel afgestemd worden op de behandeling van Billy. Ik heb er alleszins héél veel zin in.”