Balkonconcerten en bewegingssessies voor senioren in woonzorgcentra Margo Koekoekx

28 april 2020

16u41 0 Vilvoorde Dinsdag kregen de bewoners van WZC Filfurdo en Rietdijk een verrassend bezoekje. Jazzband Peper & Zout verwende hen met een balkonconcert. Op donderdag 30 april zal de band dit herhalen voor de woonzorgcentra De Stichel en Beaulieu.



“Peper & Zout beet de spits af, maar het zal zeker niet de laatste activiteit zijn die we voorzien voor onze woonzorgcentra. De bedoeling is om iedere week beurtelings een balkonconcert of een beweegsessie te organiseren”, zegt Moad El Boudaati (sp.a), schepen voor sport, cultuur en evenementen. “Uiteraard doen we dit buiten en met respect voor de geldende maatregelen. Het is een gevarieerd programma en dat kan enkel door het rijke verenigingsleven dat we hier hebben in onze stad”, aldus Moad.

Volgende week mogen de bewoners zich verwachten aan een dansinitiatie gegeven door Ines Mier van de gelijknamige dansschool. De komende weken zullen ook Op ’t Goevallend Oeit, Yoga & Co en Daan Herbots met senioren turnen de revue passeren. De concerten en beweegsessies gaan door zolang de quarantainemaatregelen voor woonzorgcentra gehandhaafd blijven.