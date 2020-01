Bal van de Brandweer opnieuw schot in de roos MKV

12 januari 2020

17u35 0 Vilvoorde De laatste fuifganger verliet zondagochtend om 7 uur de zaal en daarmee was het Bal van de Brandweer echt afgelopen. Ze startten zoals elk jaar met een diner voor brandweerlui en partners en zetten daarna het feest verder in twee zalen in CC Het Bolwerk.

Een stevig feestje werd het wel, zo gingen er 800 liter bier door en bijna 500 liter frisdrank. En dat zegt behalve het drankgedrag ook veel over het aantal aanwezigen.

“In het totaal zijn wij met 90 brandweerlui actief in post Vilvoorde”, vertelt adjudant en voorzitter van de verbroedering Marc Verlooy. “Het is mooi om te zien hoe zowel beroeps- als vrijwillige brandweerlui hier samen zijn. En dat zoveel mensen uit de buurt mee komen vieren, dat is toch geweldig.”

Op amper 2,5 uur hadden de 12 vrijwilligers de zaal weer op geruimd.