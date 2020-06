AZ Jan Portaels ziet laatste coronapatiënt vertrekken Margo Koekoekx

19 juni 2020

AZ Jan Portaels is voor het eerst sinds de start van de coronacrisis opnieuw volledig corona vrij. De afgelopen weken daalde het aantal besmette patiënten al tot drie personen. Sinds vrijdag zijn er geen coronapatiënten meer aanwezig.

In het totaal verloren 35 patiënten het leven in het ziekenhuis in hun strijd tegen het virus.