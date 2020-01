AZ Jan Portaels scoorde goed bij twee onaangekondigde inspectierondes MKV

22 januari 2020

07u32 0 Vilvoorde AZ Jan Portaels is blij met de resultaten van afgelopen twee inspectierondes. De Zorginspectie maakte die onlangs bekend. Ze tonen aan dat de gezamenlijke inspanningen vruchten afwerpen: bij onaangekondigde inspecties blijkt dat de kwaliteit van de geleverde zorg over het algemeen zeer goed is.

Zowel het zorgtraject van de hartpatiënt als de herhalingsronde van het chirurgisch en het internistisch zorg-traject werden geïnspecteerd. Helena Polfliet, communicatieverantwoordelijke van AZ Jan Portaels in Vilvoorde is blij met de resultaten die uit de bus kwamen. “De inspectieresultaten tonen aan dat het AZ Jan Portaels in het algemeen zeer goed scoort op vlak van zorg en patiëntveiligheid.”

Bij elke inspectieronde focust de Zorginspectie op eisen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de zorg en voor de patiëntveiligheid. De keuze om telkens onaangekondigd te inspecteren benadrukt dat de zaken die er toe doen, dag na dag in orde moeten zijn voor de patiënt.

AZ Jan Portaels haalde op zowat alle vlakken bij het zorgtraject van hartpatiënten de maximumscore. Enkel het registreren en vaststellen van pijn na behandeling haalde 11 op 14 wat nog steeds een knap resultaat is. Ook wat de herhalingsronde voor chirurgie en inwendige geneeskunde betreft behaalden ze voor 9 van de 11 pijlers de maximumscore. “Die resultaten waren uitstekend! We focussen ons nu extra op die laatste twee cijfers waar we ook al goed scoren maar nog niet de maximum behaalden. Dat gaat over het vaststellen van en anticiperen op pijn bij patiënten na een ingreep”, aldus Helena Polfliet.