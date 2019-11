AZ Jan Portaels neemt eigen noodplan onder de loep MKV

19 november 2019

14u53 0 Vilvoorde Dinsdagochtend hebben ziekenhuis AZ Jan Portaels en de betrokken diensten een noodoefening gehouden. Bedoeling was het blootleggen van moeilijkheden of tekortkomingen om er daarna mee aan de slag te kunnen. Zo simuleerden ze een situatie waarbij brand ontstond in het ziekenhuis.

Het is de eerste keer dat in een ziekenhuis een dergelijke noodoefening plaatsvond omdat zelden àlle verschillende instanties betrokken worden. Volgens verschillende dokters is het goed mogelijk dat dit de eerste keer in heel Vlaanderen was. Alle hulpdiensten zoals de brandweer, politie, het Rode Kruis en de noodcentrale van Vlaams-Brabant tot en met de gemeente zelf namen deel en daar komt vanzelfsprekend heel wat voorbereiding bij kijken.

Live-test

De fictieve test verliep vlot, enkel op vlak van communicatie waren er werkpunten. “De komende tijd zullen we nog een vijftal noodplannen uittesten, en in 2021 kunnen we denken aan een live-test. Daar kunnen we effectief handelen om het nog realistischer te maken”, vertelt spoedarts Nima Tabrizi (43).

Evaluatie

De oefening fungeert als serieuze voorbereiding op een daadwerkelijk incident. De samenwerking tussen het ziekenhuis, de veiligheidsdiensten op het terrein en de crisiscel op het gemeentelijk niveau wordt zo grondig getest. Zo waren onder meer Vilvoords burgemeester Hans Bonte, algemeen directeur van het ziekenhuis Thierry Freyne en hoofdarts Dr. Inge Wouters van de partij. Achteraf vond een evaluatie plaats met het voltallige team waar zo’n vijftig deelnemers hun bevindingen op tafel konden gooien.