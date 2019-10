AZ Jan Portaels lanceert project SWInG op ‘Dag tegen kanker’ Margo Koekoekx

17 oktober 2019

18u01 0 Vilvoorde In AZ Jan Portaels ging er 17 oktober extra aandacht naar kankerpatiënten. Ze werden in de bloemetjes gezet om hen te steunen in hun zware strijd of tijdens de nabehandelingen. Daaromtrent stelden ze Project SWInG voor en is er 's avonds een gesprek met Sien Eggers die een open conversatie voert vanuit haar eigen ervaringen. Dit alles deden ze samen met heel wat vrijwilligers die talrijk aanwezig waren.

Wanneer je binnenkomt wordt je onthaald door twee zingende jonge dames die voor een leuke sfeer zorgen in het ziekenhuis. Op elk verdiep staat een stand met brochures en gele lintjes en op de oncologische verdiepen staat zowat alles in het teken van Dag tegen kanker.

Speciaal voor vandaag kwamen er ook vrijwillige kappers en masseurs langs om de patiënten in de watten te leggen.

Project SWInG

“SWInG staat voor Samen Weer In Gang”, vertelt Vera Vertessen (46), manager patiëntenzorg. “De afgelopen twee jaren zijn we enorm vooruit gegaan wat oncologie betreft. Ook startte ze toen met een studie naar de benefit van beweging tijdens de revalidatie. Zo konden ook wij natuurlijk niet achterblijven en startte we Project SWInG op.”

Om goed te revalideren proberen ze steeds meer te focussen op ondersteuning naast de medicatie. Omgaan met seksualiteit, verlies (vb borstamputatie), het zelfbeeld, voeding en uiteraard beweging. Het project werd zowel aan de patiënten en geïnteresseerden voorgesteld als aan de dokters.

Sien Eggers

De dag sluiten ze af met een open gesprek met Sien Eggers. “De bedoeling is vooral om belevingsgericht te werken en geen monoloog op te voeren. Kanker is iets wat iedereen helaas kan overkomen, daar maakt de natuur geen selectie in. We verwachten een 25 tal personen o.b.v. de voorlopige inschrijvingen”, zegt Vera.

Inzet op oncologie

Het ziekenhuis zette de afgelopen twee jaar hard in op oncologie. Zo was er vroegen slechts één oncologe waar er nu vier zijn. Toch is hun persoonlijke aanpak nog steeds haalbaar. “Ik ken iedereen bij naam”, zegt dokter Sara Ahlal (34). “De meeste patiënten noemen mij ook bij mijn voornaam. Je stelt je in het begin wel voor als Dokter Ahlal maar de band die je opbouwt is zo sterk dat dat meestal verandert. Maar dat vind ik zeker niet erg!”. Momenteel verzorgen ze zo’n 26 gehospitaliseerde patiënten en komen er 20 tot 30 dagpatiënten over de vloer.