AZ Jan Portaels lanceert aanwervingscampagne op bussen en stadhuis Margo Koekoekx

30 juni 2020

14u10 13 Vilvoorde Het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels lanceert een nieuwe campagne om medewerkers aan te trekken. Het academiejaar is zo goed als afgelopen, dus werkzoekenden uit de buurt weten bij deze waar ze hun curriculum vitae kunnen bezorgen.

In het kader van de campagne zijn er volgende week ook enkele medewerkers van het AZ te zien op tien bussen van De Lijn. Vanaf 10 juli worden die foto’s ook drie dagen lang op het stadhuis geprojecteerd en vanaf september staan ze op twee ringtrambussen die op lijn 820 rijden.

Bij de zwart-wit foto’s van hun medewerkers staat de slogan ‘AZ Jan Portaels zorgt graag voor jou’. Daarmee doelen ze op hun medewerkers, maar uiteraard ook op de patiënten. Een van de gezichten is - hoe kan het ook anders- Elien Deneut (26), de vroedvrouw die afgelopen maanden bij HLN, Linde Merckpoel en nog andere media te zien was als de gemotiveerde vroedvrouw die tijdelijk een zijsprong maakte naar de corona-afdeling. “Ik doe mijn job nog altijd even graag als het moment waarop ik startte. Het is ongelofelijk om elke dag bij te dragen aan nieuw leven. Daarnaast heb ik héél wat geluk met een fantastisch team waarop ik altijd kan rekenen”, liet ze toen optekenen.

“Onze medewerkers hebben zich afgelopen maanden nog meer dan anders van hun beste kant laten zien. We willen hen op deze manier eren. Daarnaast willen we ons team graag aanvullen met verpleegkundigen. Dat is nog steeds het knelpuntberoep bij uitstek”, klinkt het bij woordvoerster Helena Polfliet. Momenteel staan er maar liefst 12 vacatures enkel en alleen voor verpleegkundigen open.

“We dragen kwalitatieve, warme, veilige en persoonlijke zorg hoog in het vaandel. Daarom kozen we voor deze slogan en wilden we ook onze eigen medewerkers in de kijker zetten”, aldus Polfliet.