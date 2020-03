AZ Jan Portaels krijgt tien tablets cadeau Margo Koekoekx

31 maart 2020

12u43 0 Vilvoorde Bij AZ Jan Portaels viel weer een cadeautje in de bus. Gezien de geïsoleerde doelgroep grotendeels 60-plussers zijn, is digitaal contact houden niet altijd vanzelfsprekend. Ricoh Belgium schonk dinsdag tien tablets aan AZ Jan Portaels en gaat er in totaal minstens honderd schenken aan verschillende ziekenhuizen in België.

“Niet alle 60-plussers hebben zelf een tablet of smartphone en het is voor ons personeel ook niet veilig en wat tijd betreft niet mogelijk om het gezelschap te houden. Het is dus super dat we deze tablets krijgen om zo ter beschikking te stellen van onze geïsoleerde patiënten”, zegt Helena Polfliet, woordvoerder AZ Jan Portaels.

Bij Ricoh Belgium zijn momenteel nog bezig met tablets klaar te maken: “We installeren een communicatie applicatie zoals Skype en maken de tablets klaar voor gebruik. Telkens er enkele klaar zijn bezorgen we ze aan een ziekenhuis. We merken dat hier nood aan is dus helpen waar we kunnen. Het is niet vol te houden dat personeelsleden hun smartphone gebruiken om patiënten te laten skypen met het thuisfront”, aldus Cindy Van Nuffel, communicatie verantwoordelijke Ricoh Belgium.