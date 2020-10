AZ Jan Portaels klaar voor vloedgolf aan coronapatiënten, “maar laat het uit alsjeblieft” Margo Koekoekx

09 oktober 2020

21u58 0 Vilvoorde Natuurlijk staan ze er niet om te springen, maar spreekwoordelijk mogen de coronapatiënten binnenvallen. In VAZ Jan Portaels zijn ze voorzien op een uitbreiding van de bestaande corona-afdeling. Ze kunnen ook meerdere afdelingen in het leven roepen moest dat nodig zijn.

Net als in andere ziekenhuizen sijpelen steeds meer coronapatiënten de corona-afdeling binnen. In Vilvoorde verwachten ze dat het nog veel erger zal worden. Tot nu toe verloopt alles goed. Al moesten ze vorige week zondag jammer genoeg een patiënt afgeven. “Wij hebben nog wat rek wat de opnamecapaciteit betreft”, stelt woordvoerster Helena Polfliet gerust.

“In eerste instantie hebben we veertien bedden beschikbaar op de corona-afdeling. Daarvan zijn er acht bezet met zes senioren en twee jongeren. Verder ligt er één persoon op intensieve zorgen. We kunnen de afdeling trouwens uitbreiden naar dertig patiënten”, klinkt het. Indien de corona-afdeling volzet is vangen ze opnieuw mensen op in geïsoleerde kamers om daarna - als dat nodig is - een tweede afdeling te maken.

Ook tijdens de eerste golf gingen ze naar twee corona-afdelingen en een geriatrische corona-afdeling. Het zorgteam en alle betrokken medewerkers staan alvast paraat. Want ook logistiek, technisch en hygiënisch gezien komt hier heel wat bij kijken.