AZ Jan Portaels houdt oefening op het ontvangen van patiënten met virussen Margo Koekoekx

05 februari 2020

10u53 0 Vilvoorde In het AZ Jan Portaels ziekenhuis startte vanochtend een oefening omtrent het ontvangen van een patiënt met het ebolavirus. “Tot nu toe verliep alles goed. Maar een oefening is nooit helemaal perfect. Straks tijdens de debriefing bekijken we dus zeker wat anders en beter kon”, zegt Dr. Tom Schmitz, het diensthoofd van de spoedafdeling.

De startprocedure omtrent patiënten met virussen is voor bijna elk exotisch virus hetzelfde. Dat deze oefening plaatsvindt net nu het coronavirus fel in de media is, is toeval. “We hebben de oefening vier maanden geleden ingepland gebaseerd op het ebolavirus. Hoofdzakelijk doen we deze oefening omdat we voorbereid willen zijn en klaar willen staan wanneer het nodig is”, verduidelijkt Helena Polfliet communicatieverantwoordelijke van het ziekenhuis.

Casus

Vanochtend meldde een patiënt zich aan met de melding dat hij waarschijnlijk besmet raakte met het ebolavirus. De persoon werkt in Congo in de gezondheidssector en kwam zo in contact met ebola patiënten. Op zijn vlucht naar België merkte hij dat hij koorts had, waarna hij zich kwam aanmelden in het ziekenhuis.

Als zulke situaties gaat het personeel aan de slag met een flow-chart om de nodige maatregels te nemen. “De eerste stap bij ebola is bijvoorbeeld hou een meter afstand van de patiënt en breng een mondmasker aan. Eigenlijk is dat bij veel virussen al voldoende om als verzorgende geen risico te lopen. Bij ebola moet de patiënt nog handschoenen aan, bij het coronavirus is dat zelfs niet nodig”, legt Schmitz uit. Vervolgens moet de patiënt wachten op transport naar één van de twee gespecialiseerde ziekenhuizen in Brussel of Antwerpen. Daar beschikken ze over meer expertise en extra materiaal, zoals een eenheid waar onderdruk kan gerealiseerd worden.

Omgeving

Wat de omgeving binnen het ziekenhuis of de ambulance betreft zijn er simpele ingrepen die de veiligheid garanderen. Het verluchtingssysteem van het ziekenhuis is voorzien op virussen en voorkomt het verspreiden ervan. “Anders zouden we met een griepvirus ook in de problemen komen. Daarnaast is het belangrijk te weten dat een virus slechts heel kortstondig buiten een lichaam kan overleven. In de meeste gevallen gaat het zelfs over seconden”, stelt Schmitz gerust. De ambulance waarmee het transport wordt uitgevoerd is een gestript voertuig van het militair hospitaal. Na het transport wordt die volledig ontsmet met de nodige producten. Ook de pakken waarmee het militair hospitaal werkt worden gereinigd, wat ook een oefening op zich is.

Virus op vlucht

Wie zich zorgen maakt over het op het vliegtuig zitten met een besmet persoon hoeft niet meteen te panikeren volgens Schmitz. “Afhankelijk van de duur van de vlucht worden bij het coronavirus de twee rijen voor en twee rijen achter de patiënt in de gaten gehouden. We horen nu vaak het coronavirus in de media maar weet dat ook het ebolavirus en het mersvirus uit het Midden Oosten nog steeds aanwezig zijn.”

Tot nu toe verliep de oefening al volgens plan. Het team was trouwens niet op de hoogte van wat er te gebeuren stond. Om 12u evalueren ze het hele gebeuren.