Axelle biedt een luisterend oor aan naasten van kankerpatiënten “Ik ervaarde zelf het tekort aan psychologische hulpverlening en wil dat gat opvullen” Margo Koekoekx

30 januari 2020

07u04 0 Vilvoorde Axelle Bel (24) uit Vilvoorde wil de aandacht vestigen op het tekort aan psychologische hulpverlening voor de naasten van kankerpatiënten. Zelf weet ze maar al te goed hoe belangrijk dat is. Haar jongere zus kreeg te kampen met kanker in de vorm van een hersentumor, daar hield Axelle een depressie op na.

Toen Axelle zestien was en haar zus dertien, sloeg het noodlot toe. Haar jongere zus kreeg kanker. “Mijn wereld stortte in elkaar. In een uur tijd bouw je een muur om je heen en is je gezin het enige wat nog telt. Van bezoeken in het ziekenhuis, tot helpen in het huishouden en natuurlijk ook nog naar school gaan. Het was een heel beladen periode”, vertelt ze. Eens haar zus er anderhalf jaar lang behandelingen en nog eens anderhalf jaar revalidatie had opzitten, kreeg Axelle te kampen met een depressie die meer dan twee jaar aansleepte. “De psychologische ondersteuning naar de patiënten en ouders is fenomenaal. Evenals voor jonge kindjes in een gezin. Daar is zeker niet over te klagen. Maar voor zussen of broers op middelbare schoolleeftijd is er geen ondersteuning. In veel ziekenhuizen is daar geen sprake van”, gaat ze verder.

Zelfstandigheid

“Psychologen hebben telkens eerst hun gesprek met de patiënt en vervolgens zijn de ouders aan de beurt. Vaak worden middelbare schoolkinderen dan even naar de gang gestuurd of zijn ze er gewoon niet bij omdat ze op de schoolbanken zitten. Daarnaast worden ze al zelfredzaam geacht. Ze kunnen al alleen thuis blijven, kunnen huishoudelijke taken op zich nemen, kunnen er met vrienden over praten,... Maar net voor hen is die leeftijd al een moeilijke periode. Ze zijn op zoek naar zichzelf, moeten veel keuzes maken en door die opgebouwde muur praten velen eigenlijk niet over ze zich voelen. Je ziet vaak dat net zij die ondersteuning missen. Ik snap ook niet dat dat in deze tijdens nog een ‘gat’ kan zijn in de hulpverlening.”

Wat haar vroeger hielp was alles van zich af schrijven. “Ik wou mijn zus niet belasten met hoe ik mij voelde en wou er gewoon voor haar zijn. Voor mezelf schreef ik neer hoe ik heel het proces als ‘de zus van’ heb ervaren. Ondertussen is het afgewerkt tot een boek en komt het binnenkort uit. Mijn zus heeft het in vier keer moeten uitlezen omdat het haar zo pakte. Voor het eerst las zij hoe ik die periode beleefde. Mijn doel met dit boek is ook om mensen inkijk te geven hoe naasten zo’n periode ervaren en verwerken. Misschien helpt het om het taboe te doorbreken.”

Van depressie naar kantelpunt

De ziekte van haar zus heeft Axelle gemaakt tot wie ze nu is. Op haar negentiende kreeg ze te kampen met een depressie die meer dan twee jaar aansleepte. Ze studeerde tweeënhalf jaar lang voor verpleegkundige om te weten hoe de mensen die haar zus destijds verzorgden worden opgeleid. Helaas maakten de stages en ervaringen het te heftig waardoor ze haar studie toen afbrak. “Dan heb ik een sabbatjaar genomen om alles op een rij te zetten en heb ik het boek verder afgewerkt. In dat jaar ontmoette ik ook mijn vriend Kevin en dat bleek het kantelpunt te zijn in de goede richting. Ik heb enkele jobs uitgeoefend en heb intussen tijdens mijn zwangerschapsverlof van de gelegenheid gebruikt om toch dat diploma psychologie te behalen. Na een tijdje was ik erachter dat ik niet meer voor een baas wou werken en wou ik ook effectief iets met dat diploma doen. Mijn vriend zag het gelukkig zitten dat ik zelfstandige werd en hier staan we nu”, glundert ze.

De drempel naar ‘hulp’ verlagen en een luisterend oor aanbieden, dat is wat Axelle wil bieden. Voor meer informatie kan je terecht op haar website www.axellebel.be of stuur je een mailtje naar contact@axellebel.be. Op haar boek is het nog heel even wachten.