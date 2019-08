Avondwandeling langs graffiti en muurschilderingen DBS

07 augustus 2019

17u12 2 Vilvoorde De zomerse avondwandeling van donderdag 8 augustus leidt onder begeleiding van de gidsen van de Heemkundige Kring van graffiti naar graffiti, maar ook langs muurschilderingen.

En er zijn er heel wat in Vilvoorde. Wie kent Dzia niet, die verschillende werken heeft in onze stad. Ook kunstenares Hyuro, van Spaanse afkomst heeft recent een muurschildering gemaakt op de achtergevel van de school ‘de VeSt’ aan de Achterham. En dan is er nog het meer recente kunstwerk ‘Een Buizerd’ aangebracht op de gevel van het internaat van KTA Horteco door de kunstenaar Bordalo II, vervaardigd met afvalmateriaal.

Vertrek om 19 uur op de parking achter de VeSt in de Vestenstraat. De afstand van de wandeling bedraagt zes km en is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.