Autoluwe zondag in Vilvoorde: geen challenge meer Dit gaat wel nog door Margo Koekoekx

17 september 2020

16u36 0 Vilvoorde Het recreatief leven wordt weer wat ingeperkt in Vilvoorde. De activiteiten op de ASIAT-site worden stopgezet, al mag het Horst restaurant wel nog plaatsvinden. Verder staat autoluwe zondag voor de deur. Je kan naar hartelust wandelen en fietsen. Wil je deelnemen aan de activiteiten? Dan moet je je inschrijven.

Autoluwe zondag is telkens een feest in Vilvoorde. Het wordt ook nu een fijne dag maar coronaproof, wat minder feest en activiteiten op negen locaties. Burgemeester Hans Bonte: “We zetten alles in op een veilig alternatief voor de traditionele formule. Inschrijven is een must. Zo kunnen we monitoren hoeveel mensen aanwezig zullen zijn. Schrijf je dus zeker in met je bubbel en kom die dag op een veilige manier deelnemen aan onze activiteiten.” Dat kan nog tot zondagochtend 10.00 uur via deze link.

Challenge geannuleerd

Ze deden nog zo hun best om alles coronaproof te regelen en te spreiden in tijd om geen drukte te creëren maar intussen annuleerde David Ucles zijn evenement: Jerusalema met alle Vilvoordenaren. “Velen zullen teleurgesteld zijn maar met deze cijfers zou het onverantwoord zijn om het door te laten gaan. Ik hoop op de mensen hun begrip.” Derde keer goede keer? “Ik denk niet dat we deze keer over uitstel spreken. Ik wou dit graag doen om de zomer af te sluiten, buiten op een zomerhit als corona uit deinde. Maar geen enkele van die aspecten zijn bij uitstel nog van tel.”

Hij neemt zich voor om in de toekomst een ander leuk initiatief op poten te zetten als de situatie dat toelaat.

Daarnaast wordt de zomerbar van Asiat op de Asiat-site stopgezet. Het Horst restaurant op de Asiat-site kan wel doorgaan.