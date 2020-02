Autodief genekt door bloedsporen: 18 maanden cel WHW

12 februari 2020

18u28 0 Vilvoorde Een man is veroordeeld tot 18 maanden cel voor een mislukte autodiefstal. Bovendien liet hij nog bloedsporen na waardoor hij gemakkelijk kon worden geïdentificeerd.

Op 10 maart 2019 merkte het slachtoffer dat een portier van zijn wagen, die in het centrum van Vilvoorde geparkeerd stond, beschadigd was. In de wagen zag hij meteen enkele kabeltjes onder het stuur uitsteken. Hij belde de politie, die een sporenonderzoek uitvoerde. Met succes, want in de wagen lag een zakdoek met bloed, die niet van de eigenaar van de wagen was. Het bloedspoor werd onderzocht en een DNA-test wees uit dat het om bloed van A.A. ging. De man bleek bovendien geen doetje te zijn. Zijn strafregister bestond uit 5 volle bladzijden, goed voor 18 correctionele veroordelingen. Hierbij ook een resem diefstallen. De man zelf stuurde zijn kat naar zijn rechtszaak waardoor hij bij verstek werd veroordeeld.