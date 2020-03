Audrey vertrekt uit Kruitfabriek: “Maar het is nog lang niet gedaan met Studio World Tree!” Margo Koekoekx

Vilvoorde Met spijt in het hart ziet de Kruitfabriek een deel van haar intussen vaste waarde verdwijnen. Studio World Tree gaat de Steenkaai namelijk verlaten. Dat liet Audrey Verougstraete weten in een brief aan haar leden en klanten.

Ik stop uiteraard niet met wat ik graag doe: Het bezorgen van een glimlach op de mensen hun gezicht en spierpijn in hun billen! Audrey Verougstraete

Audrey stopt nog lang niet met Studio World Tree maar ze neemt na twee jaar wel afscheid van haar stek in de Kruitfabriek. Het is er iets te levendig voor de rust die ze zoekt. Naast opzwepende zumba lessen gaan er ook relaxatietherapieën en stretchsessies door.

Corona

Normaal zou ze de groepslessen tot 31 mei vol enthousiasme geven in haar studio in de Kruitfabriek. Maar het zal van het coronavirus afhangen wanneer de lessen opnieuw hervat worden. Voor meer informatie kan je terecht op haar website en Facebookpagina.

De massages verhuizen naar haar thuis, die mogen wél doorgaan volgens de voorschriften van FOD.

“Ik moet terug even tot mezelf komen. Het energieke ding dat altijd vooraan in de groepslessen stond is even helemaal verdwenen”, klinkt het.

Geen paniek

Maar men hoeft niet in paniek te schieten, Audrey sluit hoopvol af: “Ik stop uiteraard niet met wat ik graag doe: Het bezorgen van een glimlach op jullie gezicht en/of spierpijn in jullie billen!”