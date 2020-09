Atheneum Vilvoorde verwelkomt kersverse directeur Ward Brouwers (39) Margo Koekoekx

01 september 2020

13u17 0 Vilvoorde Een nieuw gebouw, een nieuwe speelplaats en een nieuwe directeur. Zo ziet 1 september er in Het Atheneum in Vilvoorde eruit. Ward Brouwers deed al ervaring op als algemeen directeur op in TechniGO! Aalst.

Vanaf dit schooljaar zoekt hij het dichter bij huis. “Ik was er klaar voor om mijn carrière op lange termijn uit te zetten. Als die stap mogelijk bleek dicht bij mijn thuis, wist ik dat dit het goede moment was. Nu kan ik zelfs met de fiets van Grimbergen naar school rijden.”

Ook al zijn het bijzondere tijden, hij wil er alles aan doen om een mooi verhaal te schrijven. “Ook al moeten we afstand houden en maatregelen nemen om veilige lessen te kunnen bieden. We willen blijven focussen op het bieden van kansen en de talenten van de leerlingen naar boven blijven halen. Ik hoop dat we dat alles kunnen doen en zo lang mogelijk in code geel blijven”, wenst Brouwers.

Echt kennismaken met het team kon er helaas nog niet van komen. Hun ontmoetingsmoment dateert van juni en tot vorige week hielp hij met de opstart van zijn vorige school in Aalst. Hij is er alvast gerust in. “We zitten op één lijn en de communicatie loopt vlot en open. Ik ervaar hen nu al als een warme groep.”