Asiat-site opnieuw decor van zomerse activiteiten, dit jaar in een coronaproof jasje Robby Dierickx

15 juli 2020

14u45 0 Vilvoorde Voor het tweede jaar op een rij wordt de Asiat-site in Vilvoorde, een voormalige legerkazerne, het decor van tal van zomerse activiteiten. Het zomerprogramma, met onder meer optredens, films, luistersessies en zelfs een restaurant, is volledig coronaproof.

Op donderdag 16 juli wordt het startschot van het zomerprogramma op de Vilvoordse Asiat-site gegeven met de opening van de pop-upzomerbar. Daarnaast staan er telkens van donderdag tot en met zondag verschillende activiteiten gepland. Zo wordt er op donderdag vooral gefocust op kunst en cultuur met concerten, films of luistersessies. Op vrijdag nemen de deejays de publieke ruimte over. Het weekend staat dan weer in het teken van evenementen van lokale partners en Vilvoordse organisaties. Daarnaast kan jong en wat ouder zich uitleven in het speelbos, in de zandbak, op de klimrekken, op de speelheuvels, op het voetbalveld, op de picknickruimte of in de grote moestuin op de Asiat-site.

Lokale chefs

Nieuw dit jaar is de Horst Restaurant Club. Een openluchthal wordt getransformeerd tot restaurant met een binnentuin met een vijver. Tijdens het dineren kunnen de gasten genieten van artistieke optredens of deejaysets. Het diner is van de hand van de getalenteerde en lokale chefs David Schulpen en Geert De Mot. Ze zorgen voor een driegangenservice in de vorm van een chef’s table. Een ticket voor een avond kost 49 euro, de capaciteit is steeds beperkt.

Op donderdagen 23 en 30 juli worden in de openluchthal slaapconcerten georganiseerd. Het publiek brengt er samen de nacht door, onder hoede van de muzikant. ’s Ochtends staat een ontbijt klaar.

