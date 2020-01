Artificiële intelligentie op de schoolbanken Margo Koekoekx

28 januari 2020

Bij basisschool Klim-op loopt het pilootproject IXZO. Daarmee sijpelt de artificiële intelligentie ook de schoolmuren binnen. IXZO is namelijk een platform dat elke individuele leerling een mix aan leeractiviteiten biedt. Die zijn afgestemd op zijn of haar cursus en specifieke noden. Leerlingen leren daardoor zichzelf in te schatten en zien hoe zij en hun klasgenoten presteren.

Directeur Vincent Geerts: “We werken mee aan dit pilootproject omdat we onze leerlingen met IXZO flexibel leren kunnen aanbieden. Ze krijgen zelf controle over wat ze wanneer willen leren om hun leerstof en vaardigheden onder de knie te krijgen”, legt hij uit. Ze wouden vooral deelnemen aan het proefproject omdat ze er een duidelijk doel en een langetermijnvisie mee kunnen ontwikkelen. “Het platform biedt veel opportuniteiten: zelfstandig werken, onderzoekend leren, ICT-vaardigheden, leren plannen. En door de variatie aan werkvormen komen we tegemoet aan de verschillende leerstijlen binnen een klasgroep.”

Leerlingen zien het onmiddellijk als ze fouten maken én ze krijgen tips om het beter te doen. Momenteel gebruiken ze het platform zo’n vier uur per klas per week in het zesde leerjaar. Als het proefproject goed verloopt willen ze het ook integreren in het 4de en 5de leerjaar. “De kans is groot dat we volgend schooljaar met het 5de leerjaar starten. We willen ook investeren in Chromebooks zodat de leerlingen niet klasgebonden zijn met vaste pc’s en enkele tablets. Maar dat leerkrachten de Chromebooks meteen voor een hele klas kunnen reserveren.”

Leerkrachten nemen op deze manier een meer coachende rol in, al wil dat niet zeggen dat ze minder werk hebben. “Het leerplatform is eigenlijk een lege doos die de leerkrachten moeten vullen met materiaal. Er kruipt dus enorm veel voorbereiding in. De leerlingen leren dan weer wel zelfstandiger te werken op het platform.”

Het pilootproject loopt in één basisschool van elke scholengroep binnen het Gemeenschapsonderwijs.