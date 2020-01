Apotheker Joost ontsnapt net aan overval dankzij tip buurtbewoonster en agent: “Ze gaan je overvallen” SHVM

09 januari 2020

13u05 7 Vilvoorde Apotheek Ten Voorde in de Steenstraat in Koningslo is op het nippertje kunnen ontsnappen aan een mogelijke overval, dit dankzij een tip van een buurtbewoonster. Die laatste merkte twee mannen op die zich verdacht opstelden in de buurt van de apotheek. Ook een agent in burger, die tevens klant is bij de apotheker, waarschuwde Joost. Het duo werd gevat en zal ter beschikking gesteld worden van het parket.

Het was even schrikken voor apotheker Joost Jappens van apotheek Ten Voorde. Hij moest vernemen van een agent uit het Brusselse, die op dat moment aanwezig was in de winkel, dat hij de eerst volgende momenten mogelijk overvallen zou worden. “Ik was druk bezig aangezien er veel klanten aanwezig waren in de winkel”, begint Joost z’n verhaal. “Op een bepaald moment loopt een patiënt de winkel binnen met z’n twee kinderen en zegt: ‘Twee personen houden de apotheek nauwlettend in de gaten.’ Ik begreep de man niet meteen aangezien hij me in het Frans aansprak. Ik vroeg hem wat hij precies bedoelde. Daarop antwoordde hij: ‘Ze gaan je overvallen.’”

Vervolgens stapte de agent de winkel buiten, om enkele minuten later de winkel opnieuw binnen te stappen met dezelfde boodschap. Ondertussen belde een bezorgde buurtbewoonster rond 18 uur de politie op. De vrouw meldde dat ze twee jongens op een scooter zag voorbijrijden die verdacht gedrag vertoonden. Enkele seconden later arriveerde de politie. “In het straatbeeld waren enkel nog combi’s te zien. Ook in de nabijgelegen straten en in de tuinen van de buurtbewoners waren agenten aanwezig.”

Het duo zette het meteen op een lopen. Een eindje verder kon de politie de twee alsnog vatten. “Een van hen zat naar verluidt verscholen in de tuin van een buurtbewoner. En dat allemaal op het moment dat mijn vrouw thuiskwam met de kinderen. Zeer impressionant allemaal.”

Onderzoek

“Het duo werd overgebracht naar het commissariaat en zal ter beschikking gesteld worden van het parket voor verder onderzoek”, laat de politiezone weten. “Daarbij wordt de mogelijke betrokkenheid bij andere diefstallen met geweld op handelszaken in de buurt eveneens onderzocht.”

Volgens de lokale politie zou het gaan om een minderjarige man en een meerderjarige man uit Brussel.

Beveiliging

Toch denkt Joost niet aan het nemen van extra maatregelen. “Voordat de klanten kunnen binnenkomen, moeten ze eerst aanbellen. Dat komt omdat ik zeven jaar geleden ook al overvallen werd. Gewoonlijk werk ik met het systeem van aanbellen, maar gisteren was dat niet het geval. Van nu af aan zal de deur dus altijd gesloten zijn. Ik sta elke dag alleen in de winkel en dus moet ik toekijken op mijn eigen veiligheid.”

Momenteel is nog niet geweten wie de overval kon voorkomen, “maar ik hoop dat de meldster even langskomt. Zo kan ik haar nog bedanken.”