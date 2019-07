Andreas en José vieren briljanten bruiloft RDK

16 juli 2019

Andreas Lambrechts en José Rappoort uit Vilvoorde hebben onlangs hun briljanten bruiloft gevierd. Naar aanleiding van hun 65ste huwelijksverjaardag werden ze dan ook uitgenodigd op het stadhuis van de Zennestad. Ze stapten op 12 juli 1954 in Vilvoorde in het huwelijksbootje.

Nadien kregen ze twee kinderen, drie kleinkinderen en ondertussen zijn ze ook al de trotse overgrootouders van Lander. Andreas was jarenlang lid van toneelvereniging de Goubloem. Nadien werd hij onder meer secretaris-penningmeester in het Gewestelijk Toneelverbond Vilvoorde en adjunct-secretaris in de Raad van Beheer K.N.T.V. Zijn vrouw gaf dertig jaar lang les in het Stedelijk Onderwijs in Vilvoorde.