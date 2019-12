Amper 56,9% raadt AZ Jan Portaels ‘zeker wel’ aan bij vrienden en familie, maar ziekenhuis werkt aan imago MKV

19 december 2019

18u23 6 Vilvoorde Slechts 56,9%van de patiënten van AZ Jan Portaels zou het ziekenhuis ‘zeker wel’ aanbevelen bij vrienden en familie. Dat blijkt uit een grote patiëntenbevraging in Vlaamse ziekenhuizen. Bij AZ Halle en UZ Jette liggen die cijfers hoger: respectievelijk 58,2 en 75,9%.

Wie in de buurt naar het ziekenhuis moet, maakt daarbij vaak de keuze tussen het AZ Jan Portaels in Vilvoorde en het UZ in Jette. Wanneer we het gemiddelde van alle scores naast elkaar leggen zien we dat 52,8% van de patiënten AZ Jan Portaels als uitstekend bestempelen. Voor het UZ in Jette ligt dat cijfer op 67,6%. We haalden enkele opvallende cijfers uit het verslag.

Wat kost dat?

Een opvallend gegeven is dat veel mensen geen flauw idee hebben welk kostenplaatje er aan hun behandeling vast hangt. Slechts 47,7% van de bevraagden wisten op voorhand welke kosten de behandeling met zich mee zou brengen. Dat is een lage score en uit de globale cijfers blijkt dat een vaak voorkomend probleem. AZ Jan Portaels erkent dat. “Niet alle artsen weten hoeveel elke behandeling zal kosten, al kan een schatting wel gegeven worden. In februari lanceren we onze nieuwe website met een duidelijke tool waar je die kosten kan simuleren. Gezien niet iedereen handig is met het gebruik van digitale platformen kunnen ze zich wel richten tot onze medewerkers”, aldus Helena Polfliet, communicatieverantwoordelijke AZJP.

Vriendelijkheid

Over de beleefdheid van het personeel is er geen klagen. Bijna 80% vindt dat dat niet beter kan en geeft een maximumscore. Ook over de informatie die ze kregen van artsen over de ziekenhuisopname zit AZJP boven de mediaan en scoort 94% wat tevredenheid betreft.

Wie is wie?

Naast beleefdheid blijkt uit onderzoek dat zorgklanten willen weten met wie ze te maken hebben en wie hen zal verzorgen. Uit de cijfers van 2018 blijkt dat 37,5% van de medewerkers zich ‘altijd’ voorstelt bij naam en functie terwijl het streefdoel 75% is. “We stellen vast dat onze medewerkers zich voorstellen, maar niet altijd met hun functie, bijvoorbeeld verpleegkundige. Heel wat collega’s gaan ervan uit dat zij als verpleegkundige goed herkenbaar zijn in hun typische witte werkkledij”, vertelt Polfliet. “In onze procedure van je kenbaar te maken, is de eerste stap: zich voorstellen. Hiervoor zijn extra trainingen ingepland”, verduidelijkt ze.

Wat nog uit de peiling blijkt, is dat patiënten niet altijd te horen krijgen waarom artsen voor een bepaalde behandeling kiezen of welke mogelijkheden er zijn.

Toekomst en aanpak

Ondertussen zijn we een jaar na het moment van de bevraging en stelde de nieuwe directie een ervaringsgerichte deskundige aan. Die moet permanent waken over de zorgverlening en zal bijsturen waar nodig. Daarbij komt ook de patiëntenraad waar mensen ervaringsgericht kunnen meedenken over hoe ze de dienstverlening kunnen verbeteren. “Wij zijn in 2019 vol goede moed gestart met het focussen op werken in functie van de zorgklant en werken elke dag aan onze dienstverlening. We merken nu al aan de reacties op onze Facebookpagina dat mensen hier met een goed gevoel vertrekken na hun opname. Uit onze bevraging van 2019 blijkt dat 90,3% ons ziekenhuis ‘waarschijnlijk wel’ en ‘zeker wel’ zou aanbevelen in hun omgeving. Dat stimuleert ons”, besluit Helena Polfliet.