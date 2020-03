Als gemeenten groen licht geven, heropent Incovo haar recyclageparken opnieuw vanaf 7 april Margo Koekoekx

31 maart 2020

14u30 4 Vilvoorde De recyclageparken mogen vanaf volgende week dinsdag 7 april opnieuw open, zij het met aangepaste maatregelen. Dat besliste minister Zuhal Demir. “Ook bij Incovo kunnen mensen dus op nieuw terecht, als de crisiscellen van de gemeenten groen licht geven”, zegt Anne-Lise De Ruysscher van Incovo.

De crisiscellen van de gemeenten moeten groen licht geven opdat de recyclageparken opnieuw openen. De veiligheid moet gegarandeerd kunnen worden. Zo moet politie aanwezig kunnen zijn of patrouilleren en een aantal veiligheidsregels zullen gelden om de gezondheid van het personeel te garanderen. “We hopen dat niet iedereen massaal naar de recyclageparken komt. Als het niet dringend is vragen we de mensen om hun bezoek uit te stellen”, klinkt het bij De Ruysscher.

Hieronder de maatregelen op een rijtje:

Er steeds een beperkt aantal mensen tegelijk het park betreden.

Ten allen tijde moet afstand gehouden worden van 1,5 meter.

Iedereen mag maximum 15minuten binnen zijn.

Enkel elektronisch betalen is mogelijk (wattenstaafjes voor het bancontacttoestel worden voorzien).

Fietsers en voetgangers sluiten mee aan in de rij?

Stel je bezoek uit voor niet-dringend zaken.

Asbest is momenteel niet welkom. Nodige beschermingspakken zijn naar de zorgsector.

De vaste sluitingsdagen maandag en zondag blijven gelden. Ophaaldiensten blijven doorlopen. Ze vragen wel om niet meer afval dan normaal op de stoep te zetten gezien de lagere bezetting bij het personeel.