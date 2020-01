Alle dames uit het nationale team dat afgelopen zomer het EK speelde zaten in Vilvoorde op school Margo Koekoekx

31 januari 2020

19u21 0 Vilvoorde De Vlaamse Volleybalschool van het Vilvoordse KOV is blij te kunnen melden dat het voltallige nationale dames volleybalteam klaargestoomd werd door hen. Het Europees Kampioenschap in Turkije, Polen, Hongarije en Slovakije afgelopen zomer werd dan ook gespeeld door een 100% in Vilvoorde getrainde ploeg. “Daar ben ik best fier op!”, zegt directeur Jan Walravens. “De dames behaalde de negende plaats van de vierentwintig deelnemende ploegen.”

Daar kijkt ook Marlies Janssens (22) uit Dilbeek tevreden op terug. “We versloegen thuisland Polen met gemak en kwamen in de achtste finale normaal uit tegen Slowakije. Door de planning kwamen we echter tegen Rusland uit en strandden we op de achtste plaats. Mooi, maar we hadden misschien nog verder kunnen geraken.”

Studeren en volleyballen

De topsportschool bestaat al 20 jaar en sinds 2008 is er ook een internaat aan verbonden. “Onze leerlingen volgen telkens les in Het College in de voormiddag en in de namiddag komen ze hier trainen in het Eurovolleycenter”, licht Walravens toe. Hoewel ze streng selecteren en er maximum 12 per jaar kunnen afstuderen, is dat geen garantie op een professionele carrière in het volleybal. “97% van onze leerlingen haalt na het afstuderen nog een bachelor diploma. Soms gaan ze niet op professioneel niveau spelen, anderen komen eens ze afgestudeerd zijn in de nationale teams terecht en/of vertrekken naar het buitenland waar ze beter carrière kunnen maken in het volleybal zoals Italië, Polen, Turkije en de laatste jaren ook Duitsland.



Zo ook Marlies: “Ik moet eerst het laatste jaar van mijn opleiding verpleegkunde nog afwerken en wil pas dan bekijken welke volgende stappen ik neem in mijn carrière. Italië is natuurlijk een droom, Duitsland of Frankrijk zal wat realistischer zijn. Dat zie ik nog wel.”

Bekerfinale

Momenteel Marlies speelt ze ook bij Asterix Avo in Beveren en speelt ze met schoolvriendinnen in het nationale damesteam. “Ik ben eigenlijk het buitenbeentje. Normaal start je met de richting topsport in het derde middelbaar op Het College. Ik ben pas halverwege het vijfde ingestroomd maar heb nog geen seconde spijt gehad van mijn beslissing.” Ze traint nu nog steeds 20 uren en speelt meerdere wedstrijden per week. “16 februari spelen we de beker finale in het Sportpaleis. Ik kijk er nu al naar uit!”

Volgens directeur Walravens komen meisjes sneller in de nationale ploeg terecht dan mannen. “Die hebben nog enkele jaren nodig om hun lichaam te optimaliseren. Aan het eind van het 6de middelbaar zijn ze nog niet de beren die ze een paar jaar later wel zijn. De dames ploeg bestaat nu al voor 100% uit ex-leerlingen, de mannen voor 80%. De komende jaren zal dat percentage verder stijgen. Hopelijk tot 100%. Al moet ik zeggen dat talenten uit clubs die vele uren per week trainen ook bij de nationale ploeg kunnen geraken.”

De Vlaamse Volleybalschool telt jaarlijks ongeveer 50 leerlingen van het 3de t.e.m. 6de middelbaar. Ze hadden eerder volleybalhelden Sam Deroo (27) en Britt Herbots (21) onder hun vleugels.