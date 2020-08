Algen die zorgden voor slippartijen bij fonteintjes stadhuis opgeruimd Margo Koekoekx

28 augustus 2020

12u49 0 Vilvoorde Rond de fonteinen voor het stadhuis was vandaag bruin residu te zien. Het is een restant van de behandeling tegen de gladde algen die menig kindjes deze zomer onderuit deden schuiven. “Gelukkig geen grote ongelukken, maar zover willen we het dan ook niet laten komen”, aldus schepen Katrien Vaes (Open Vld).

Op de Grote Markt in Vilvoorde zijn sinds de herinrichting speelfonteinen ingewerkt. De naam zegt het zelf al: kindjes kunnen er naar hartelust in spelen en zich verfrissen op warme dagen. De laatste tijd schoven enkele kindjes echter uit. Dat kwam door de algenvorming op de stenen. De stad heeft dit laten bestrijden met een biologisch middel. De bruine plekken waren dan wel een vreemd zicht, het was voor de goede zaak. “Vandaag moet de dienst nog de film van het product verwijderen. Over enkele dagen is alles weer als tevoren”, zegt Vaes.