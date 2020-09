Alertfase 3 in Vilvoorde door steeds stijgende besmettingen: autoluwe zondag gaat aangepast door Jerusalema Challenge definitief afgelast Margo Koekoekx

17 september 2020

16u36 6 Vilvoorde Vilvoorde is één van de vier gemeenten die door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verhoogd worden naar ‘alertheidsniveau 3'. Vilvoorde past daarom autoluwe zondag aan. Je kan dan naar hartelust wandelen en fietsen. Wil je deelnemen aan de activiteiten? Dan moet je je inschrijven. De Jerusalema Challenge werd voor de tweede keer geannuleerd.

Vilvoorde beantwoorde aan de drie criteria die vooropstaan bij het uitmaken of een stijging naar alertheidsniveau 3 nodig is. De snelle en continue stijging van het aantal coronabesmettingen in de stad zijn daarvoor verantwoordelijk. Dat vergt snelle en kordate aanpassingen. Daar hielden ze op voorhand rekening mee. Ook Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek en Zaventem zitten momenteel in ‘alert fase 3'.

Autoluwe zondag is telkens een feest in Vilvoorde. Het wordt ook nu een fijne dag, maar coronaveilig, en dus wat minder feest en activiteiten op de negen locaties. “We zetten alles in op een veilig alternatief voor de traditionele formule. Inschrijven is een must”, vertelt burgemeester Hans Bonte. “Zo kunnen we monitoren hoeveel mensen aanwezig zullen zijn. Schrijf je dus zeker in met je bubbel en kom die dag op een veilige manier deelnemen aan onze activiteiten.” Dat kan nog tot zondagochtend 10.00 uur via deze link.

Challenge geannuleerd

Ze deden nog zo hun best om alles coronaveilig te regelen en te spreiden in tijd om geen drukte te creëren, maar intussen annuleerde David Ucles de Jerusalema challenge die hij wou organiseren met alle Vilvoordenaren. “Velen zullen teleurgesteld zijn, maar met deze cijfers zou het onverantwoord zijn om het door te laten gaan. Ik hoop op de mensen hun begrip.” Derde keer goede keer? “Ik denk niet dat we deze keer over uitstel spreken. Ik wou dit graag doen om de zomer af te sluiten, buiten op een zomerhit als corona uitdeinde.” Hij neemt zich voor om in de toekomst een ander leuk initiatief op poten te zetten als de situatie dat toelaat.

Daarnaast wordt de zomerbar van Asiat op de Asiat-site stopgezet. Het Horst restaurant op de Asiat-site kan wel doorgaan.

Vilvoorde trekt aan de alarmbel tijdens het overleg met de crisiscel. Zo zullen agenten strenger optreden bij overtredingen aan schoolpoorten, wat afstand en mondmaskers betreft. En komen er strengere regels voor sport- en jeugdbewegingsactiviteiten.