Alcoholcontrole ontaardt: 6 maanden cel WHW

20 september 2019

11u12 0 Vilvoorde Een jongeman uit Vilvoorde is veroordeeld tot 6 maanden cel voor verboden wapenbezit en weerspannigheid.

Twee jaar geleden werd de man gecontroleerd bij een gerichte actie tegen alcohol in het verkeer. Dit was niet naar zijn zin en hij belaagde de agenten meteen verbaal. “Het is altijd hetzelfde. Toevallig word ik weeral uitgekozen omdat ik van Noord-Afrikaanse origine ben. Klootzakken! Ik haat jullie”, beet hij hen toe.

De agenten negeerden zijn tirade en verzochten om zijn boord- en identiteitsdocumenten te tonen. Toen hij dit weigerde, escaleerde de situatie. Hij weigerde uit te stappen en toen de agenten hem met lichte dwang lieten uitstappen verzette hij zich hevig. Uiteindelijk troffen ze een houten knuppel aan naast de passagierszetel. Hiervoor kreeg hij een voorstel tot minnelijke schikking van 350 euro. Omdat hij deze niet betaalde werd hij gedagvaard. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat waardoor hij de gevorderde straf van 6 maanden cel kreeg.