Al 3.530 overtredingen tegen coronaregels in arrondissement Halle-Vilvoorde Speciale coronazittingen zullen voor politierechtbank plaatsvinden Wouter Hertogs

25 mei 2020

16u47 0 Vilvoorde Sinds de invoering van de coronamaatregelen op 13 maart heeft het parket Halle-Vilvoorde al 3.530 dossiers geopend wegens overtreding van die richtlijnen. Het gaat om 3.147 dossiers tegen meerderjarigen, en in 979 van die dossiers werd reeds een minnelijke schikking betaald. Daarnaast opende het parket ook 383 dossiers tegen minderjarigen.

Tegen alle overtreders wordt een proces-verbaal opgesteld waarna een onmiddellijke minnelijke schikking door de politie of een minnelijke schikking door het parket wordt voorgesteld. De minnelijke schikkingen bedragen 250 euro voor een particulier en 750 euro voor een rechtspersoon. Minderjarige overtreders krijgen geen minnelijke schikking, maar het parket zal een aangepaste reactie hanteren, klinkt het. “Als er niet betaald wordt binnen de voorziene termijn of niet volledig betaald wordt, zullen we overgaan tot rechtstreekse dagvaarding”, gaat de parketwoordvoerster verder. “Wie eerder al betrapt werd op het niet-naleven van de coronamaatregelen zal meteen gedagvaard worden. Alle gedagvaarde dossiers zullen worden vastgesteld op themazittingen.”

Voor die themazittingen zijn nog geen data bepaald, aldus nog het parket: “Dat moet nog besproken worden met de rechtbanken. Het parlement heeft recent ook een wet gestemd die de bevoegdheid voor de corona-inbreuken voor de meerderjarigen wijzigt van de correctionele naar de politierechtbank.”