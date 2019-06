Afwezigheid Carrasco kan pret niet drukken op streetsoccertornooi WHW

29 juni 2019

18u13 0 Vilvoorde Vandaag zijn de voorrondes gespeeld van het nieuwe streetsoccertornooi op de Asiat-site. Het tornooi kadert in de grote opening van de ‘Zomer van Asiat’. Op de site van de voormalige legerkazerne worden een hele zomer lang tal van activiteiten gehouden.

Rode Duivel Yannick Carrasco verleende zijn naam aan het streetsoccertornooi, dat georganiseerd werd door de stad Vilvoorde, ZVC Vilvoorde, de vereniging YC 5 én Carrasco zelf. De 25-jarige voetbalster kampte de voorbije weken met heel wat problemen bij zijn Chinese club Dalian Yifang. Al op voorhand leek de kans dan ook miniem dat de beste voetballer van Vilvoorde aanwezig zou zijn en die vrees werd bewaarheid. Het talrijk aanwezige publiek moest het dan maar doen met burgemeester Hans Bonte schepen voor jeugd, sport en cultuur Moad El Boudaati. Zij namen het op tegen vrienden van Carrasco. Daarna vonden de voorrondes van het tornooi plaats. Morgen nemen de overgebleven ploegen het tegen elkaar op in de kwartfinales, halve finales en finale. Zowel de talrijk opgekomen spelers -50 ploegen- als hun supporters genoten ten volle van het tornooi. Ondertussen klaarde duizenden kilometers verderop ook voor Carrasco zelf de hemel op. Nadat hij zijn excuses had aangeboden stond hij onverwacht in de basis bij zijn club. Hij bedankte met een doelpunt en hielp zijn ploeg zo aan een 1-3 zege.