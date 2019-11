Afvalophalers worden deze week in de bloemetjes gezet MKV

21 november 2019

15u15 0 Vilvoorde Jan Buysse, directeur van Interza en Incovo laat weten dat de appreciatie van de mensen naar de afvalophalers en de parkwachters toe groot is. “Dat doet onze mensen deugd.”

Deze week staat volledig in het teken van de afvalophalers. De twee grote spelers hierin zijn Incovo en Interza voor onze regio. Vooral voor de afvalophalers is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Net daarom verdienen zij het om in de bloemetjes gezet te worden.

Scholen sturen massaal tekeningen binnen maar ook de koekjes en Mercikes liggen her en der klaar om de ophalers te bedanken. “De respons is groter dan verwacht en vooral veel groter dan vorig jaar”, laat Buysse weten. “In Melsbroek stonden zelfs 60 leerlingen van kleuterschool De Zandkorrel klaar op de weg met hun tekeningen. Onze medewerkers waren er door ontroerd, bijna emotioneel zelfs.”

Steeds vaker krijgen ze te kampen met mensen die hun afval niet correct aanbieden, wat hen het werk niet altijd makkelijk maakt, onophoudelijk getoeter van achterliggende auto’s en ongeduldigheid van chauffeurs waardoor ze geregeld - lichtjes - aangereden worden. “Ook al vermijden ze zo veel mogelijk lange stukken op grote wegen tijdens de spits, de ongeduldigheid van vele chauffeurs steekt snel de kop op.”